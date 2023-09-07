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        Yalova Altınova'da son bisikletler sahiplerine teslim edildi

        Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından sağlıklı yaşam için hareketli olmanın teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Her Eve Bir Bisiklet Kampanyası" kapsamında son bisikletler de sahiplerine törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:50
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        Yalova Altınova'da son bisikletler sahiplerine teslim edildi
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        Altınova Belediyesince "Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak" sloganıyla başlatılan kampanyada, hedeflenen 3 bin bisikletin dağıtımı tamamlandı.

        Son törenin yapıldığı mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Metin Oral, 2019 yılındaki yerel seçim sürecinde söz verdikleri her haneye bir bisiklet projesini tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Oral, lçeye yıl sonuna kadar gelip ikamet edeceklere de başvuru halinde bisikletlerin verilmesine devam edileceğini vurgulayarak, Altınova'nın artık hemen hemen her cadde ve sokağında bisikletlerin kullanıldığını söyledi.

        Yoğun bisiklet kullanımının artmasından dolayı araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Oral, "Hem bisiklet hem de araç sürücülerimizin dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü Altınova'nın her sokağından, her köşesinden bir bisikletli çıkacakmış gibi hareket etmemiz gerekiyor. Biz ilçe genelinde bisiklet uyarı tabelalarını hızlı bir şekilde yaptırıyoruz. Onları da kısa zaman içerisinde ilçemizin her köşesine asacağız." diye konuştu.

        İlçede bisiklet kullanımını artırmayı hedefledikleri projenin amacına ulaştığına inandığını dile getiren Oral, çocuk ve gençleri evdeki bilgisayar ve telefondan kurtarıp temiz havayla buluşturmak istediklerini söyledi.

        Oral, şöyle konuştu:

        "İnşallah bundan sonraki süreçte daha sağlıklı bir Altınova için de hep beraber çalışacağız. Ben özellikle bu zorlu dağıtım sürecinde görev alan belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü akşam 10.00-11.00'lere kadar bu dağıtım sürdü. Altınova'ya hayırlı olsun diyoruz. Eskilerde bisiklet kültürümüz vardı. Yeniden Altınova'da canlandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte caddelerde dolaşan araç sayısını azaltıp hem otopark sorununu çözmüş olacağız hem de bisikleti çoğaltacağız inşallah. 'Haydi pedallıyoruz', 'Harekette bereket vardır' diyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından kayıtlarını yaptırarak bisikletlerini Oral'dan teslim alan vatandaşlar, projenin kendilerini ve çocuklarını bisiklet kullanımına teşvik ettiğini belirterek, Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti.

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