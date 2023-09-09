Yalova'da 254 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü "kış kuşları"nı ağırlamaya başladı

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan Altınova ilçesindeki lagün, Türkiye'deki 496 kuş türünden 254'üne ev sahipliği yapıyor.

Altınova Belediyesinin kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, gazetecilere, lagünde bu yıl rekor düzeyde popülasyon beklendiğini söyledi.

Lagünde yazın önemli bir üreme dönemi yaşandığını belirten Bülbül, şöyle konuştu:

"Kara gagalı sumrular 40 çiftin üzerinde burada üredi. Bu da önemli kuş alanı özelliği katıyor. Bu tabii sevindirici. Yıllardan beri ilk kez bu kadar fazla sayıda sumrular alanda üredi. Ayrıca Akdeniz martıları çok iyi sayıda üredi. Yine yeşilbaş, uzunbacak türleri de öyle. Kara kuşlarıyla yaklaşık 50'ye yakın türümüz yazın alanda üredi. Bu da tabii alanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."

- Leylekler bu sene Afrika'ya erken göç ediyor

Alanın eylülde su kuşlarıyla dolmaya başladığını anlatan Bülbül, lagünün, bu türlerin rahatça beslenebileceği besinler bulunması nedeniyle de değerli olduğunu dile getirdi.

Bir hafta önce çok sayıda flamingo geldiğini, şu anda bunlardan 500'e yakın bireyin bulunduğunu, türünün nadir örneklerinden 6 boz ördek de gözlemlediklerini bildiren Bülbül, şöyle devam etti:

"Ayrıca fiyular gelmiş. Yeşilbaşlar zaten alanda üredikleri için oldukça alana katkılı. Yine çamurcun ördeği alandaydı. Baktığımızda kıyı kuşlarıyla alan artık şenlenmeye başladı. Bu arada yaz göçmeni kuşlar, bilindiği üzere leylekler, büyük kanatlı yırtıcılar, onlar da artık yavaş yavaş Afrika'ya doğru yol alıyor. Hatta son bir haftadır leylek geçişi yok, daha öncesinde çok sayıda geçtiler. Çünkü anladığımız kadarıyla kuzey bölgelerinde soğuma erken başlamış, sıcaklıklar düşmüş. O nedenle de leylekler artık Afrika'ya doğru yola koyulmuş."

Bülbül, bu sene özellikle nadir türlerin de bölgeye gelmesini beklediklerini kaydetti.

Lagünde nadir türleri 2008-2009'da çokça gördüklerine değinen Bülbül, "Yaklaşık 2 aydır balık kartalı kulenin tepesinde bulunuyor. Balığını alıp yerine çıkıp yiyor. Yani artık rahatlıkla yırtıcılar da alanda beslenebiliyor. Hatta dün çok yakında yılan kartalı gördük. Yılan kartalı da bu kadar yakın alana giriyorsa şunu söyleyebiliriz, alan gerçekten iyi korunuyor." dedi.