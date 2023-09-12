Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

        Yalova'da jandarma ekipleri tarafından il genelindeki okul servislerine yönelik denetim başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik timleri aracılığıyla il genelindeki okul servislerine yönelik denetim yapmaya başladı.

        Okul servis sürücüleri ve araçları inceleyen ekipler, eğitim sezonunda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlere uyulması noktasında uyarıda bulundu.

        Servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretlerini de kontrol eden ekiplerin, hafta boyunca servisler üzerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi: 3 bine yakın kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bine yakın kişi öldü!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!

        Benzer Haberler

        Yalova'da tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Yalova'da tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
        Yalova'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da 254 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü "kış kuşları"nı a...
        Yalova'da 254 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü "kış kuşları"nı a...
        Yalovalı girişimci kardeşler dede yadigarı süs bitkileri firmasıyla 6 ülkey...
        Yalovalı girişimci kardeşler dede yadigarı süs bitkileri firmasıyla 6 ülkey...
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı