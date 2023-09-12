Yalova'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
Yalova'da jandarma ekipleri tarafından il genelindeki okul servislerine yönelik denetim başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik timleri aracılığıyla il genelindeki okul servislerine yönelik denetim yapmaya başladı.
Okul servis sürücüleri ve araçları inceleyen ekipler, eğitim sezonunda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlere uyulması noktasında uyarıda bulundu.
Servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretlerini de kontrol eden ekiplerin, hafta boyunca servisler üzerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.