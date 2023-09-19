Çınarcık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Yalova'nınÇınarcık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Yalova'nınÇınarcık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gazi Mustafa Göçer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.
Gaziler Günü kapsamında Çınarcık'taki gazi ve gazi yakınları onuruna Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde kahvaltı organizasyonu düzenlendi.
Kahvaltı organizasyonuna katılan Belediye Başkanı Numan Soyer gazi ve gazi yakınlarıyla tek tek ilgilenerek onların taleplerini dinledi.
Törenlere, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkanı Numan Soyer, mülki idare müdürleri, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gazilerle çok sayıda vatandaş katıldı.