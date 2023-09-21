Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Bursa'dan plakasız motosiklet ile uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen C.A. ve A.Ö'yü takibe aldı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçma başlayan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandıklarını belirleyen ekipler, araçta yapılan aramalarda 735 gram toz esrar ele geçirdi. Ayrıca plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen C.A. ve A.Ö. tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?

        Benzer Haberler

        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
        Çınarcık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Çınarcık'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Askerlik hayaliyle mide küçültme ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide küçültme ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Osmangazi Köprüsü'nde tırdan düşen demir parçası bazı araçların lastiklerin...
        Osmangazi Köprüsü'nde tırdan düşen demir parçası bazı araçların lastiklerin...
        Yalova Valisi Kaya, doğaya keklik ve yaban ördeği bıraktı
        Yalova Valisi Kaya, doğaya keklik ve yaban ördeği bıraktı
        Yalova'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
        Yalova'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı