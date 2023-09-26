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        Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:29
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        Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü ve il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Son bir ayda göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda, biri Türk, 5'i Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanılan 6 araca el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 90 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

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