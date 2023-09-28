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        Çınarcık'ta yangın çıkan dubleks daire kullanılamaz hale geldi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan yangında dubleks bir daire kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:33
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        Çınarcık'ta yangın çıkan dubleks daire kullanılamaz hale geldi
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan yangında dubleks bir daire kullanılmaz hale geldi.

        Taşliman Mahallesi Ahmet Sugün Caddesi'nde 3 katlı bir binanın dubleks çatı katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

        Dubleks dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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