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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:15
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin, il geneli ve geçiş güzergahlarında uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

        Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda ilde sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.T. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 600 gram sentetik uyuşturucu, 1 öğütücü ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.T. tutuklandı.

        Ayrıca ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobil ve sürücü Ü.B'nin ikametinde yapılan aramada da 27 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 30 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

        Şüpheli Ü.B. ile ikametgahta bulunan M.Ü. ve N.Ö. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet suçları kapsamında adli İşlem başlatıldı.

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