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        Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

        Yalova'nınÇınarcık ilçesinde bir binanın asansör boşluğuna düşen kedi, Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:05 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:05
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        Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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        Yalova'nınÇınarcık ilçesinde bir binanın asansör boşluğuna düşen kedi, Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Çamlık Mahallesi Yağmur 2 Sokak’ta bir binanın asansör boşluğundan yavru kedi sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar, bunun üzerine yavru kedinin yaralandığını düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri halat yardımıyla 15 metrelik asansör boşluğuna inerek, düşen kediyi kurtardı.

        Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından sağlık durumu kontrol edilen kedi serbest bırakıldı.

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