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        Yalova'da 100 saman balyası yandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde saman balyalarının alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:30 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:34
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        Yalova'da 100 saman balyası yandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde saman balyalarının alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Karadere köyünde bir tarlada istiflenen saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Yangına, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

        Kısa sürede söndürülen alevler, çevredeki 400 saman balyasından 100'ünün yanmasına yol açtı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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