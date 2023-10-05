Yalova'da bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan babanın 20 yıla kadar hapsi istendi Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuksuz yargılanan Serhat O. katılmadı.

Davada tanık olarak dinlenen eczane çalışanı Ö.K, olay günü sanığın 15 yaşındaki kızı E.O'nun eczaneye getirdiği mamanın içerisinde topaklaşma gördüğünü ve bunu söyledikten sonra eczaneden ayrıldığını anlattı.

Mamanın bozuk olduğunu veya içerisinde bir madde bulunabileceğini düşünerek hastane veya laboratuvara yönlendirdiğini belirten Ö.K, özellikle tarihi geçmemiş mamada topaklaşmanın neden olduğunu anlamadığını ifade etti.

Mütalaasını sunan savcı, Serhat O'nun, eşi Türkan O'nun üçüncü çocuğu olan bebeği öğrendiği günden itibaren istemediğini, eşini özel bir hastanede kürtaj yaptırma girişiminde bulunduğunu aktardı.

Mütalaada, baba Serhat O'nun sosyal medya durumundan mamayla beslenen kız bebek E.E.O. ile ilgili "Tam rahat edelim derken artık çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma, aldık başa belayı." ve "Kırkından sonra bulduk belayı." yazılı paylaşımlar yaptığına işaret edildi.

Dosyadaki tanıklar, Serhat O.'nun ilk alınan ifadeleri ve deliller göz önüne alındığında "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğinin anlaşıldığına yer verilen mütalaada, baba hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca Serhat O'nun adli kontrol şartlarını ihlal etmesi ve kaçabilme durumu göz önüne alınarak tekrar tutuklanmasını istedi.

Davaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise Serhat O'nun mütalaada istenilen suçlardan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre istemesinin ardından ara verilen duruşmada mahkeme heyeti, baba hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek davayı erteledi.

- Olay

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.

Sanık, bir önceki duruşmada tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye edilmişti.