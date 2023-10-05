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        Yalova'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:38
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        Yalova'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa yönüne giden H.A. (44) idaresindeki 59 ZR 654 plakalı kamyonet, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 AJY 966 plakalı tıra arkasından çarptı.

        Kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü H.A. ve aynı araçtaki M.B.A. (44) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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