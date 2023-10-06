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        Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde silah ve sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:48
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        Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde silah ve sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tavşanlı beldesinde Ş.K. ve M.K'nin silah ve sigara kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile bir miktar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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