Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

        Yalova'da "6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da "6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Spastik Engelliler Federasyonu tarafından Cevdet Aydın Parkı'nda organize edilen etkinlikte serabral palsi hastalığına dikkat çekildi.

        Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, siyasi partilerin temsilcileri ve birçok sivil toplum örgütü ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda hastalığa farkındalık oluşturmak için yeşil kıyafet ve aksesuarlar kullanıldı.

        Vatandaşların engelli birey ve aileleriyle kaynaşması içinde düzenlenen etkinlik kapsamında kermes açıldı. El işi ürünler ile gözleme ve tatlılar vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte yeşil balonlar engelli bireyler tarafından gökyüzüne bırakıldı.

        Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan engelli birey ve ailelerinin toplumun içinde herkes gibi yaşamlarını sürdürmelerini temenni ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda her yıl 6 Ekim'de yeşil vurgu ile farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl katılım her yıl arttığı gibi yine oldukça güzeldi." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yalova'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası elemeleri, Yalova'da sürüyor
        2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası elemeleri, Yalova'da sürüyor
        Yalova'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Yalova'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Yalova'da bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan babanın 20 yıla kadar...
        Yalova'da bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan babanın 20 yıla kadar...
        Yalova'da 100 saman balyası yandı
        Yalova'da 100 saman balyası yandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı