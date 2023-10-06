Yalova'da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Yalova'da "6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Spastik Engelliler Federasyonu tarafından Cevdet Aydın Parkı'nda organize edilen etkinlikte serabral palsi hastalığına dikkat çekildi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, siyasi partilerin temsilcileri ve birçok sivil toplum örgütü ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen programda hastalığa farkındalık oluşturmak için yeşil kıyafet ve aksesuarlar kullanıldı.

Vatandaşların engelli birey ve aileleriyle kaynaşması içinde düzenlenen etkinlik kapsamında kermes açıldı. El işi ürünler ile gözleme ve tatlılar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte yeşil balonlar engelli bireyler tarafından gökyüzüne bırakıldı.

Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan engelli birey ve ailelerinin toplumun içinde herkes gibi yaşamlarını sürdürmelerini temenni ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda her yıl 6 Ekim'de yeşil vurgu ile farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Bu yıl katılım her yıl arttığı gibi yine oldukça güzeldi." dedi.