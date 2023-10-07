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        Yalova'da pazar esnafından Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde "yeşil" vurgusu

        Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yeni Yaşam Engelliler Derneği ve Yalova Pazarcılar Odası işbirliğiyle düzenlenen farkındalık programı kapsamında esnaf yeşil vurgu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:09
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        Yalova'da pazar esnafından Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde "yeşil" vurgusu
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        Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yeni Yaşam Engelliler Derneği ve Yalova Pazarcılar Odası işbirliğiyle düzenlenen farkındalık programı kapsamında esnaf yeşil vurgu yaptı.

        Yalova'da serebral palsiye dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kapalı pazar yerindeki esnaf, yeşil yeleklerini sırtına geçirerek tezgahlarda yerini aldı. Gün boyunca yeşil yeleklerle müşterileri karşılayan pazarcılar, serebral palsi farkındalığına dikkati çekti.

        Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, gazetecilere, etkinliği Yalova Pazarcılar Odası ile yaptıklarını söyledi.

        Arslanhan "Hayata yeşil ışık yakmak için engellilerin yanında olmak, engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için pazaryeri esnafımız bizlere destek verdi. Kendilerine bu destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de herkesi bu yönde farkındalık oluşturmasını isteriz. İnşallah bu örnek bir farkındalık hareketi olur." diye konuştu.

        Pazarcı esnafından Belgin Dereçiçek de organizasyonda olmaktan duyduğug mutluluğu ifade ederek, "Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun." dedi.

        Esnaf Haşim İnatlı, "Bugün iyiyiz ama yarın ne olacağımız belli değil. Bizler bugün onlara destek verdiğimiz için mutluyuz. Herkes de destek vermeli." ifadesini kullandı.

        Yalova Pazarcılar Odası Başkanı Orhan Seyfi Kalyoncu ise pazarcı esnafı ve yönetimle engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını bildirdi.

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