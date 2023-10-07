Yalova'da 10. Subaşı Kivi Festivali düzenlendi

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 10. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi.

Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliğince Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen etkinlik, kurdele kesimi ve alanda kurulan stantların gezilmesiyle başladı.

Festivalin açılışında konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, ilde tarımdan en çok gelir elde ettikleri alanlardan birinin kivi üretimi olduğunu söyledi.

Bu konuda hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de İl Özel İdaresinin desteklerinin devam ettiğini anlatan Kaya, "Hem üretimi hem lojistiği hem de ürün çeşitliliğinin sağlanması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu ürünün dünya piyasasına girmesi noktasında daha somut adımlar atılacaktır." dedi.

Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan ise zaman geçtikçe yapılan hataları fark ettiklerini aktararak, "Bu hatalardan derslerimizi aldık. Zaman içerisinde kivinin marka değerinin oluşması için biraz eksik kaldık ama coğrafi işaret tescili ile ürünümüzün pazarda daha iyi şekilde yer almasına özen göstermeliyiz." diye konuştu.

- "Yalova kivisini 24 ayar altın olarak ifade ediyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin kıymetli bir tarımsal ürününün tüketiciyle buluşacağının habercisi olan festivalin önemine değinerek şunları ifade etti:

"Bugün itibarıyla ilimizde 6 bin 900 dekar alanda yaklaşık 30 bin tonluk üretim gerçekleşiyor. Ülkemizde üretilen kivinin yüzde 50'sinden fazlasını Yalovalı üreticiler eliyle hazırlıyoruz. Hem ülke ekonomisine hem de ilimiz ekonomisine kivinin büyük katkısı var. Biz Yalova kivisini 24 ayar altın olarak ifade ediyoruz. 2021 yılında da Yalova kivisi olarak coğrafi işaretle tescillendirdik."

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay da amaçlarının sadece kiviyi tanıtmak olmadığını, üretimde kullanılan tarımsal ilaçları ve tarımsal aletleri de tanıttıklarını ifade etti.

İlk kivi üreticileri ile kadın ve genç çiftçilere ödüllerinin verilmesinin ardından, kivili pasta kesildi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.