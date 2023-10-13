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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:38
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'da satacağı bilgisine ulaştıkları Ö.H'yi takibe aldı.

        İstanbul'dan feribotla Yalova'ya gelen zanlı, feribot iskelesinde gözaltına alındı.

        Şüphelinin eşyaları ve üzerinde yapılan aramalarda 217 adet uyuşturucu hap ve 4,33 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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