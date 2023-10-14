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        Yalova Basın Birliği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Yalova Basın Birliği (YBB), saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:58
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        Yalova Basın Birliği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Yalova Basın Birliği (YBB), saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        YBB'den yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Birlik Başkanı Cem Mete Okur, son 50 yıldır dünyanın gözleri önünde işgalci İsrail zulmü altında olan Filistinli Müslümanların, Mescid-i Aksa’yı, vatanlarını, topraklarını savunduğunu belirtti.

        Gazze'de masum insanların ölümüne neden olan İsrail'i kınayan Okur, topraklarını savunan Filistinlileri ise gönülden desteklediklerini aktardı.

        Saldırılarda gazetecilerin de yaşamını yitirdiğine değinen Okur, kayıp olduğu bildirilen meslektaşlarının sayısının her geçen gün artmasından endişe ettiklerini duyurdu.

        Başta hayatını kaybeden masum Filistin halkı olmak üzere görevleri başında saldırı sonucu hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andıklarını belirten Okur, şu ifadeleri kullandı:

        "Filistin'de yaşanan gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Filistin'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana hava ve kara saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, kanlı zulmünü sürdürüyor. Gazze'yi denizden de vuran işgalci İsrail, obüslerle de bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar sonrası harabeye dönen Gazze'deki çok sayıda bölgeden dumanlar yükseliyor. Her geçen gün hayatını kaybeden masum sivillerin olduğu bölgede bugüne kadar 8 gazeteci arkadaşımız da hayatını kaybetti. Kendilerinden haber alınamayan 2 meslektaşımızın da hayatından endişe ediyoruz. Görevlerini her şartta sürdüren, o bölgede yaşanan zulmü dünyaya duyurmaya çalışan meslektaşlarımızın yaşadığı bu tablo endişe verici. Bölgede yaşanan gelişmelerin dünyaya ulaşmasında önemli rol oynayan meslektaşlarımızın görevlerini yaparken işgalci İsrail kuvvetlerinin baskısı ile karşı karşıya olduklarını biliyoruz. İsrail güçlerinin, üzerlerinde fotoğraf makinası ve kamerası olduğu, kocaman yazılarla PRESS yazmasına rağmen hedef olarak gördüğü meslektaşlarımızın zor bir süreçte görev yaptıklarını görüyoruz. Dünyanın gözünü kapattığı bölgedeki insanların yaşadıkları zulmü belgelemede meslektaşlarımızın rolü çok büyük. Allah yardımcıları olsun."

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