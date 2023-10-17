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        "Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" Yalova'ya geldi

        Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararıyla bilinçlendirme faaliyetleri için hayata geçirilen "Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü", Yalova'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:39
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        "Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" Yalova'ya geldi
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        Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararıyla bilinçlendirme faaliyetleri için hayata geçirilen "Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü", Yalova'ya geldi.

        Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü'nde online eğitimler verilirken, robotik kodlama hakkında da öğrencilere bilgi aktarılıyor. Öğrenciler bu eğitimleri alırken ana tema olan deniz temizliğinin önemi de vurgulanıyor. Video ve görsellerle öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

        Deniz Temiz Derneği Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce Türkiye turuna başlayan Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü'nün 7 şehir ziyaretiyle bugüne kadar 60 bin öğrenciye ulaştığını söyledi.

        Liselerde "Mavi Dedektif" isimli projeyle dikkati çektiklerini ifade eden Göknar, "Bu çalışmayla bilinçlenmeler oldukça güzel. Denizlerin korunması konusunda hep birlikte çalışıyoruz. Otobüsümüzde robotik kodlama ve üretim becerileri atölyelerimiz bulunuyor. Amacımız disiplinli bir çalışma ile öğrencilerin denizin kirli olmasını değil sebeplerini öğrenmelerini sağlamak. Günümüz teknolojisiyle de bu sorunlara çözüm üretmelerini istiyoruz. Yalova'dan sonra Bursa Karacabey'e gideceğiz. Bölgelerdeki yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Paydaşlarımızla projemizi sürdürüyoruz. Daha bilinçli ve etkili bir nesil yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Projenin bir diğer ayağının deniz temizliği olduğunu belirten Göknar, "Projemiz kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki katı atıklar toplanıyor. Deniz süpürgelerimizle 170 ton katı atığı denizlerden arındırdık. Bu da deniz canlılarımız için çok önemli. Bu projenin denizlerimize nefes aldırdığını düşünüyoruz." dedi.

        Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü bir hafta boyunca Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencileri misafir edecek.

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