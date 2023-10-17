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        Çınarcık'taki Doğa Eğitim Merkezi'ndeki tavus kuşu, Tokat tavuğunun yavrusuna da annelik yapıyor

        Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Çınarcık Şefliği'ndeki Doğa Eğitim Merkezi, yeni üyeleriyle ilgi çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:41
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        Çınarcık'taki Doğa Eğitim Merkezi'ndeki tavus kuşu, Tokat tavuğunun yavrusuna da annelik yapıyor
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        Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Çınarcık Şefliği'ndeki Doğa Eğitim Merkezi, yeni üyeleriyle ilgi çekiyor.

        İlçede, 17 türden hayvana ev sahipliği yapan merkezde bulunan tavus kuşu ailesine yeni üyeler eklendi.

        Merkezdeki dişi tavus kuşu, kendi yumurtasının yanı sıra merkezde ölen Tokat tavuğunun yumurtasına da kuluçkaya yattı.

        Yumurtalarından çıkan iki yavrusundan birini kaybeden tavus kuşu, kendisininkine ve Tokat tavuğunun yavrusuna annelik yapıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, yaptığı açıklamada, ziyarete gelen çocuklara merkezdeki hayvanları tanıttıklarını bildirdi.

        Merkezin yeni üyeleri hakkında bilgi veren Alğan, şunları kaydetti:

        "Tavus kuşumuzun bir yavrusu oldu. Hatta iki yavrusu oldu, ne yazık ki birini kaybettik. Biri şu anda yaşıyor. Bayağı da bir gelişti. Bu üyemizle beraber alanımızda çeşitlilik de artmaktadır. Tokat tavuğu yumurtasını tavus kuşunun altına koyduk çünkü annesi ölmüştü. O öldükten sonra biz de o yumurtayı alarak bu tavus kuşunun altına koyduk. Tavus kuşu iki yumurtayı da çıkartı ve şu anda iki yavruya da bakıyor. Biri beç tavuğun yavrusu, biri de tavus kuşunun kendi yavrusu."

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