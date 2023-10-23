Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da kadınlardan Filistin'e destek için oturma eylemi

        Yalova'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:59 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da kadınlardan Filistin'e destek için oturma eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için oturma eylemi yaptı.

        Kadınlar, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi olarak Cevdet Aydın Parkı önünde bir araya geldi.

        Türkiye ve Filistin bayraklarıyla üzerinde "İsrail terör örgütüdür", "Gazze'de soykırım var", "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz", "Gazze ölüyor", "Çocuklar ölürken susulmaz" ve "Netanyahu 21. Yüzyılın Hitleridir" yazan döviz ve pankartlar taşıyan kadın ve çocuklar, İsrail'e tepki gösterdi.

        Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi adına açıklamayı okuyan Azra Saraç, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliama "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

        Herkesi İsrail'e tepki göstermeye davet ettiklerini belirten Saraç, şöyle konuştu:

        "Apartheid rejimi, yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi, Gazze Şeridi'ne yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenliği sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldı ve maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'de okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor."

        İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla insanın katledildiğini belirten Saraç, işgalci İsrail'in daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları da vahşice katlettiğini aktardı.

        İsrail'in her 15 dakikada 3 çocuk katlederek Gazze Şeridi'nde, dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığını dile getiren Saraç, dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini, Uluslararası Ceza Mahkemesini, İslam İşbirliği Teşkilatını, Arap Birliğini, siyasi aktörleri ve kamuoyunu, İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet etti.

        Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için dua eden grup, Filistinli kadın ve çocukların yanında olduklarını göstermek adına sessiz oturma eylemi başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Yalova'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da suç örgütüne yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Yalova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Yalova'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 10 koyun telef oldu
        Yalova'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 10 koyun telef oldu
        Yalovasporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı
        Yalovasporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı
        Çınarcık'ta çarpışan beton mikseri ile otomobilin sürücüleri yaralandı
        Çınarcık'ta çarpışan beton mikseri ile otomobilin sürücüleri yaralandı
        Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendi
        Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendi