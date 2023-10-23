Yalova'da kadınlardan Filistin'e destek için oturma eylemi Yalova'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için oturma eylemi yaptı.

Yalova'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için oturma eylemi yaptı.

Kadınlar, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi olarak Cevdet Aydın Parkı önünde bir araya geldi.

Türkiye ve Filistin bayraklarıyla üzerinde "İsrail terör örgütüdür", "Gazze'de soykırım var", "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz", "Gazze ölüyor", "Çocuklar ölürken susulmaz" ve "Netanyahu 21. Yüzyılın Hitleridir" yazan döviz ve pankartlar taşıyan kadın ve çocuklar, İsrail'e tepki gösterdi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi adına açıklamayı okuyan Azra Saraç, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliama "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

Herkesi İsrail'e tepki göstermeye davet ettiklerini belirten Saraç, şöyle konuştu:

"Apartheid rejimi, yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi, Gazze Şeridi'ne yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenliği sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldı ve maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'de okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor."

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla insanın katledildiğini belirten Saraç, işgalci İsrail'in daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları da vahşice katlettiğini aktardı.

İsrail'in her 15 dakikada 3 çocuk katlederek Gazze Şeridi'nde, dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığını dile getiren Saraç, dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini, Uluslararası Ceza Mahkemesini, İslam İşbirliği Teşkilatını, Arap Birliğini, siyasi aktörleri ve kamuoyunu, İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet etti.

Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için dua eden grup, Filistinli kadın ve çocukların yanında olduklarını göstermek adına sessiz oturma eylemi başlattı.