Yalova'da hastane personeli İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi personeli, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına görevleri başında İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Hastane personeli, Cumhuriyet'in 100. yılını görevleri başında İstiklal Marşı'nı seslendirirken çekilmiş görüntülerinden oluşan kliple kutladı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Personelimizin İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemesi, görevlerini büyük bir vatanseverlikle yerine getirmeleri, bizleri mutlu etti. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına böyle anlamlı bir şekilde katılmak, bizler için büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.