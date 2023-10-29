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        Yalova'da 400 metrelik Türk bayrağı ile "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Altınova Belediyesi tarafından 400 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:29
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        Yalova'da 400 metrelik Türk bayrağı ile "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı
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        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Altınova Belediyesi tarafından 400 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

        Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Altınova Kaymakamlığı önündeki törenle başladı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Altınova Belediyesi tarafından 400 metrelik Türk bayrağıyla düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü" büyük bir coşkuyla yapıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Anıtı önünden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Kaymakamlık binası önüne kadar sürdü.

        Daha sonra Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi tebrikleri kabul etti.

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