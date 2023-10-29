Dünyaya çevrecilik dersinin verildiği "Yürüyen Köşk" ziyaretçilerini ağırlıyor Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1929'da 22 günde inşa edilen ve çınar ağacının dalının zarar görmemesi için raylar üzerinden taşınan "Yürüyen Köşk", Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1929'da 22 günde inşa edilen ve çınar ağacının dalının zarar görmemesi için raylar üzerinden taşınan "Yürüyen Köşk", Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yalova'da daha önce satın aldığı Baltacı Çiftliği'nde kalan Atatürk'ün, 21 Ağustos 1929'da Ertuğrul Yatı ile Bursa'ya giderken Yalova İskelesi yakınında bulunan Millet Çiftliği'ndeki büyük bir çınar ağacı dikkatini çekti.

Çınarın görüntüsünden etkilenen Atatürk'ün isteğiyle yat durduruldu ve karaya çıkıldı. Çınarın gölgesinde bir süre dinlenen Atatürk, ağacın yakınına köşk yapılması emri verdi. Atatürk'ün talimatıyla 21 Ağustos 1929'da inşasına başlanan köşk, 22 gün sonra 12 Eylül'de tamamlandı.

Atatürk, 1930 yılında köşke gittiğinde çalışanların yandaki çınar ağacının dalının binaya zarar verdiğini belirterek dalı kesmek için izin istemesi üzerine, çınar ağacının dalının kesilmesi yerine, binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını istedi.

Bu talimatla yaklaşık 5 metre kaydırılan ve bölge halkının "Yürüyen Köşk" adını verdiği yapı, bu özelliğiyle doğa ve çevrecilik örneği sergiliyor.

Yeni tip koronavirüs öncesi yıllık 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan köşk, salgından sonra getirilen tedbirler nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşamasına rağmen 2023 yılında, şu ana kadar 76 bin ziyaretçi ağırladı.

Yürüyen Köşk'te 13 yıldır rehber olarak görev yapan Şule Önder, AA muhabirine, hikayesi ve içerisindeki özel eşyaları nedeniyle Atatürk'ün "en sevdiği ve en özel evinin" burası olduğunu söyledi.

Yapıya "Yürüyen Köşk" adının verilmesine değinen Önder, buranın dönemin bütün yeniliklerinin uygulandığı modern bir ev olduğunu ifade etti.

Yapının ilk adının "Millet Köşkü" olduğunu ancak raylar üzerinden 4 metre 80 santim kaydırılması nedeniyle yöre halkının buraya "Yürüyen Köşk" adını verdiğine vurgu yapan Önder, "Bu köşk sayesinde Paşam, dünyaya çok önemli bir çevre mesajı veriyor. Bizim ziyaretçi alma konusunda hiç sıkıntımız yok. İnsanlar özellikle sadece bu köşkü görmek için buraya geliyor. Pandemiden önce çok fazlaydı ziyaretçi sayısı. Pandemiyle beraber belli kurallar geldi ve daha sonrasında da ziyaretçi sayıları sınırlandırıldı." diye konuştu.

Önder, köşkte Atatürk'ün sevdiği ve özel değer verdiği eşyalarının bulunduğunu anlattı.