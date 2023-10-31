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        Eski Yalova Valisi Özgöl'ün 21 yıl önce yazdığı mektup Vali Kaya'ya ulaştı

        PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında dönemin Yalova Valisi Nihat Özgöl tarafından yazılan mektup, Vali Hülya Kaya'ya teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:27
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        Eski Yalova Valisi Özgöl'ün 21 yıl önce yazdığı mektup Vali Kaya'ya ulaştı
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        PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında dönemin Yalova Valisi Nihat Özgöl tarafından yazılan mektup, Vali Hülya Kaya'ya teslim edildi.

        Şirketin geçmişten geleceğe köprü kurmayı ve gelecek nesillere miras bırakılacak anlamlı bir hatıra oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında 1997-2003 yılları arasında görev yapan Vali Nihat Özgöl'ün 24 Ekim 2002 yılında kaleme aldığı mektup, PTT İl Müdürü tarafından Vali Kaya'ya teslim edildi.

        Emekli olduktan sonra yaşamaya devam ettiği Yalova'da 2017 yılında vefat eden Özgöl'ün kendisine yazdığı mektubu teslim alan Hülya Kaya, mektubun hayatında aldığı ve çok duygulandığı mektuplardan biri olduğunu ifade etti.

        Yalova'da vali olarak görev yapmış Özgöl'ün kaleminden çıkmış özel bir mektubun PTT Müdürü tarafından geçen hafta kendisine takdim edildiğini dile getiren Kaya, "Bu mektubun çıkış hikayesi de şu, PTT Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bir kampanya vardı. Cumhuriyet'imizin 100. yılında teslim edilmek üzere mektuplar yazılmıştı. Bu mektuplar da PTT’nin özel kasalarında şimdiye kadar saklandı. Şimdi sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. PTT Müdürümüz de size mektup var deyince, heyecanlandım 'kimden' dedim, 'Yalova Valisi'nden' dedi. Dolayısıyla mektup gelinceye kadar çok sabırsızlandım. Sonra da okurken çok duygulandım. Çünkü çok samimi bir şekilde ele alınmıştı." diye konuştu.

        Mektupta Özgöl'ün, "O güne erişirsek, sağ olursak biz de göreceğiz Cumhuriyeti'n 100. yılını" ifadelerini hatırlatan Vali Kaya, şunları kaydetti:

        "Kendisini yakın zamanda kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yalova'mıza da çok güzel hizmetleri oldu. Ailesine de yeniden başsağlığı diliyorum. Tabii o mektupta Yalova'mızın o dönemdeki valisi, kentin daha ileriye, daha güzele ulaşmasını temenni ediyordu. İnşallah biz de bizden sonra gelen valilerimize temennileri eriştirmek dileği ile mektubu teslim aldık. İnşallah ben de Sayın Valimizin ailesiyle buluşacağım. O mektubu kendilerine de takdim etmek istiyorum. Çünkü mutlaka saklamak isteyeceklerdir. PTT Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kampanyada alıcı olduğumuz bu posta bizi Valilik olarak çok duygulandırdı. Bundan dolayı da sosyal medya üzerinden kendisinin hem mektubunu yayınladık hem de seslendirmesini kendi sesinden gerçekleştirerek bunu paylaşmak istedik. Bu mutluluğu herkes paylaşsın istedik."

        Vali Kaya, mektubun aslında sadece kendisine yazılmadığını, bir valinin kentine karşı duyduğu samimiyet ve duygusunun bir yansıması olduğunu, bu nedenle de mektubu Yalovalılarla paylaştıklarını aktardı.

        - Yapay zeka ile Vali Özgöl'ün mektubu seslendirmesi sağlandı

        Ayrıca yapay zeka ile Vali Özgöl'ün mektubu seslendirmesi sağlandı ve bir video hazırlandı.

        Paylaşılan videoda Vali Özgöl, "Sayın Valim, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Ben 10 Kasım 1997 tarihinde Yalova Valisi olarak göreve başladım. Bu mektubu kaleme aldığım 24 Ekim 2002 tarihinde aynı görevi sürdürmekteyim. Eğer sağ olursak biz de göreceğiz. Her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olan Yalova'yı, Büyük Önder Atatürk'ün, 'Benim kentim' dediği Yalova'yı daha iyi yerlere taşımak görevi artık sizlerde. Şimdiden seneler sonrasında görev yapan size ve değerli mesai arkadaşlarımıza başarılar, kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, saygılar." ifadelerini kullandı.

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