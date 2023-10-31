Meslek lisesi öğrencilerin ürettiği çiçekler Yalova'yı süsleyecek Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin seralarında ürettiği çiçekler, Yalova Belediyesi tarafından kentin sokak ve caddelerinde kullanılacak.

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin seralarında ürettiği çiçekler, Yalova Belediyesi tarafından kentin sokak ve caddelerinde kullanılacak.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı tarafından okul seralarında üretilen çiçeklerin alımı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi arasında protokol hazırlandı.

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında Valilik'te imzalanan protokol kapsamında Yalova Belediyesi tarafından alınacak 100 bin adet çiçek, il genelindeki çalışmalarda kullanılacak.

İmza töreninde konuşan Kaya, meslek liseleri ile sektörün buluşmasını önemsediğini belirterek, protokolle imza altına alınan işbirliğinin çok güzel olduğunu söyledi.

Protokol nedeniyle Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'ye teşekkür eden Kaya, "Çok güzel bir işbirliği oldu. Özellikle Yalova'da çiçeklerimizi öğrencilerimiz yetiştiriyor. Belediyemiz de bunları satın alıyor. Dolayısıyla kentin cadde ve sokaklarda evlatlarımızın yetiştirdiği çiçekleri göreceğiz. Meslek liselerimizin sektörle olan buluşmasını ben çok başarılı buluyorum. Bundan sonraki süreçte bu bağlantıyı daha kuvvetli hale getireceğiz. Dolayısıyla bu şekildeki örnek çalışmalar bizim de desteklediğimiz çalışmalar." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl okuldan 80 bin çiçek aldıklarını, bu yıl sayıyı 100 bine çıkardıklarını belirten Tutuk ise bunun karşılığında okula 720 bin lira ödeme yapılacağını ifade etti.

Eğitime katkılarının devam edeceğini anlatan Tutuk, "Bu yılın geçen seneden bir farkı var. O da bu yıl hangi çiçekleri istediğimizi belittik. Dış mekanda kullandığımız bu bitkileri okulumuz üretmeye başladı. Dolayısıyla da şehrimize dikeceğimiz bitkileri okulumuzdan alacağız. Güzel bir işbirliği oldu. Geçen sene 80 bin çiçek almıştık, bu sene 100 bin adet çiçek alacak ve şehrimizi bizim okulumuzun, öğrencimizin ürettiği çiçeklerle süsleyeceğiz. Bu protokolü her yıl yaparak okulumuza ve öğrencilerimizin eğitimine de katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 80 bin çuha, 20 bin menekşe olmak üzere 100 bin çiçek satışı yapılacağını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe de elde edilecek 720 bin lira gelirin öğrencilere ve okulun gelişimi için kullanılacağını bildirdi.

Akmeşe, "Diğer belediyelerimizin de bu anlamda benzer adımlar atmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum." dedi.