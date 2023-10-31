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        Çınarcık Esenköy beldesinde 16 derslikli lise yapımı için protokol imzalandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 16 derslikli bir lisenin yapımı için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:46
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        Çınarcık Esenköy beldesinde 16 derslikli lise yapımı için protokol imzalandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 16 derslikli bir lisenin yapımı için protokol imzalandı.

        Yalova Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Esenköy Belediyesi arasında yapılan protokol, Vali Hülya Kaya başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel arasında imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Kaya, Belediye Başkanı Temel'e güvendiğini ve 16 derslikli olacak okulun yardımlarla yapılacağını söyledi.

        Kaya, "Devletin tek bir kuruşunu harcamadan yapacak. Biz de kendisine tam olarak güveniyoruz. Bugün bu protokolü imzalıyoruz. En kısa süre içinde de okulu yaparak bize teslim edecek. Başkanımızın belediye binası gibi modern bir bina yapacağına olan güvenimiz de tamdır. Okullara ve belediyelere de örnek olsun." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe ise Esenköy'de bulunan ve planlarda eğitim alanı olan bölgede gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve bakanlıktan gerekli protokol onayını aldıklarını anlattı.

        Uzun süredir beldede bir lise yapmak istediklerini ve bunun hayalini kurduklarını anlatan Belediye Başkanı Temel de imece usulü ile yapmayı hedefledikleri okulun bir hafta içinde temelini atmak istediklerini ifade etti.

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