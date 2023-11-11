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        Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığının yeni binası için temel atıldı

        Yalova Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:04
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        Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığının yeni binası için temel atıldı
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        Yalova Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının temeli atıldı.

        Koru beldesinde 5 bin 857 metrekare alan üzerine inşa edilecek binanın temel atma törenine Yalova Valisi Hülya Kaya, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici ve kent protokolü katıldı.

        Yaklaşık 500 günde tamamlanması planlanan proje zemin artı 1 kat şeklinde yapılacak. 37 odasıyla hizmet verecek yeni bina jandarmanın bölgedeki çalışmalarına kolaylık sağlayacak şekilde tasarlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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