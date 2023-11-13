Yalova'da bir kamyonda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Yalova'da Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan kamyonda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ​Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçak ve bandrolsüz tütün satışının önlenmesine yönelik analiz çalışmalarında, bir kamyon takibe alındı.

Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde durdurulan kamyonda yapılan kontrollerde yaklaşık 5 tonu kıyılmış 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü R.G. ve M.E.G. isimli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.