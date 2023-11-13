Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da bir kamyonda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Yalova'da Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan kamyonda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:52 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da bir kamyonda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan kamyonda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ​Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçak ve bandrolsüz tütün satışının önlenmesine yönelik analiz çalışmalarında, bir kamyon takibe alındı.

        Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde durdurulan kamyonda yapılan kontrollerde yaklaşık 5 tonu kıyılmış 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü R.G. ve M.E.G. isimli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!

        Benzer Haberler

        Yalova'da "Aşıklar Buluşması" etkinliği yapıldı
        Yalova'da "Aşıklar Buluşması" etkinliği yapıldı
        Otomobilin çarptığı kediye kalp masajı ve suni teneffüs kamerada; kurtarıla...
        Otomobilin çarptığı kediye kalp masajı ve suni teneffüs kamerada; kurtarıla...
        Yalova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Yalova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığının yeni binası için temel atıldı
        Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığının yeni binası için temel atıldı
        Yalova'da Sektör ve Akademi El Ele Semineri düzenlendi
        Yalova'da Sektör ve Akademi El Ele Semineri düzenlendi
        Yalova'da okuma yazma bilmeyen kadınlar açılan kurslara yoğun talep gösteri...
        Yalova'da okuma yazma bilmeyen kadınlar açılan kurslara yoğun talep gösteri...