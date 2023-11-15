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        Yalova'da gençler Starbucks şubesi önünde eylem yaparak ücretsiz kahve dağıttı

        Yalova'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın şubesi önünde vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:37
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        Yalova'da gençler Starbucks şubesi önünde eylem yaparak ücretsiz kahve dağıttı
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        Yalova'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın şubesi önünde vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu.

        Grup adına açıklama yapan Cem Özyurt, Gazze'de katliamlar yaşanırken kendilerine yakışan tepkiler vermeleri gerektiğini söyledi.

        İsrail ordusuna destek verdiğini duyuran firmaya para kazandırmanın doğru olmadığını belirten Özyurt, içerideki müşterilere, "Bu kahvenin maliyeti 12 lira, 12 liralık kahveyi bize 85-90 liraya satıyorlar. Bizim paramızla çocukların vurulmasına yardımcı oluyorlar. Çok kahve seviyorsanız biz size burada ücretsiz kahve ikram ediyoruz. Buyurun kahve ikramımıza gelebilirsiniz." diye seslendi.

        Gruptakiler, daha sonra dükkanın önünde kahve ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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