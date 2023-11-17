Deniz Astsubay Okullarının kuruluşunun 133. yıl dönümü Yalova'da kutlandı

Deniz Astsubay Okullarının kuruluşunun 133. yıl dönümü, Yalova'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı törenle kutlandı.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki tören, askeri geçitle başladı. Fotoğraf sergisinin de izlenime sunulduğu törende, askeri mühimmat ve elbiseler sergilendi. Törende, askeri bando da konser verdi.

Oramiral Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmeler yaşandığını ve 710 milyar metreküp doğal gazın bulunduğunu hatırlattı.

Karadeniz'in önemine değinen Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"2022'de başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bildiğiniz gibi NATO, Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri kendimiz alacağımızı ifade edip, NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı 400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın var. Bu mayınlardan 17'si sahillerimize geldi. 2 tanesini tespit edebildik. Biri Kastamonu Cide'de, öbürü Karadeniz Ereğli liman girişinde patladı. Bu mayınlar çok tehlikeli. Bu mayınlarla Karadeniz'de mücadele ediyoruz.

İki anlamda çok tehlikeli. Bir, az önce ifade ettiğim gibi o bölgede TPAO'nun çalışan sondaj gemileri var. Onlara çarpması durumunda o sondaj gemilerinde çalışan arkadaşlarımız ve aşağıda açık durumda bulunan doğal gazı kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla Karadeniz'de çok ciddi mücadele içerisindeyiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz'de, Tahıl Koridoru'nda güvenliği biz sağlıyoruz. Her ne kadar Tahıl Koridoru 2023'te kapanmış olsa da tekrar açılması için girişimler devam ediyor."

Tatlıoğlu, "Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de de bir güç mücadelesi olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, "Doğu Akdeniz'de hiçbir devlet, tek başına deniz yetki alanı ilan edemez. Çünkü çok fazla ülke var ve birbirine kilit halinde deniz yetki alanları var. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs'ın güneyinde, Yunanistan, Girit'in güneyinde muhtelif deniz yetki alanları ilan ederek oradaki zenginliklere tek başına sahip olmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır, Türkiye'nin karşısında bir blok oluşturmuş durumda. Bu bloka da en büyük desteği Fransa ve Amerika veriyor. Bu destekle Türkiye'ye bir bloklaşma içindeler. Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetlerini, bizleri caydırma niyetindeler." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da törene katılanları selamladı.