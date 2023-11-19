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        Çınarcık ve Esenköy'deki balıkçı barınakları fırtınada yıkıldı

        Yalova'da dün başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:30
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        Çınarcık ve Esenköy'deki balıkçı barınakları fırtınada yıkıldı
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        Yalova’da dün başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

        Gece saatlerinde fırtınanın hızı, zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaştı.

        Çınarcık ilçesinde ve Esenköy beldesinde fırtına ve dalgaların etkisiyle balıkçı barınakları yıkıldı.

        Balıkçı barınakları kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

        Dalgalar dalgakıranları aşarak balıkçı barınakları içindeki konteynerler ve balıkçılık malzemelerinin bulunduğu alana ulaştı.

        Fırtınada balıkçı barınakları yıkılırken, tekneler de zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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