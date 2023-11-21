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        Martıları beslediği sırada dereye düşürdüğü cüzdanını dalgıç polis buldu

        Yalova'da martıları beslemeye çalışan kadının dereye düşürdüğü cüzdan, dalgıç polis tarafından çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:35
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        Martıları beslediği sırada dereye düşürdüğü cüzdanını dalgıç polis buldu
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        Yalova'da martıları beslemeye çalışan kadının dereye düşürdüğü cüzdan, dalgıç polis tarafından çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Fatih Caddesi'ndeki köprüde martılara ekmek atan yaşlı kadın, Safran Deresi'ne cüzdanını düşürdü.

        Cüzdanın çıkarılması için Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden yardım isteyen kadına, bölgeye giden dalgıç polis, dereden çıkardığı cüzdanı teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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