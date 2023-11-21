Martıları beslediği sırada dereye düşürdüğü cüzdanını dalgıç polis buldu

Yalova'da martıları beslemeye çalışan kadının dereye düşürdüğü cüzdan, dalgıç polis tarafından çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Fatih Caddesi'ndeki köprüde martılara ekmek atan yaşlı kadın, Safran Deresi'ne cüzdanını düşürdü.

Cüzdanın çıkarılması için Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden yardım isteyen kadına, bölgeye giden dalgıç polis, dereden çıkardığı cüzdanı teslim etti.

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