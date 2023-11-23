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        Yalova'da pansiyon işletmecisi tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla öldürdü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pansiyon işleten bir kişi, tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:45
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        Yalova'da pansiyon işletmecisi tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla öldürdü
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pansiyon işleten bir kişi, tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla vurarak öldürdü.

        Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bir eğlence mekanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fahrettin Sevinç (48) ile aynı caddede bulunan pansiyonu işleten Y.S. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S, silahla Sevinç'e ateş etmeye başladı.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Sevinç'in cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otopsinin ardından ailesi tarafından alınan bir çocuk babası Sevinç'in cenazesi, Teşvikiye beldesinde toprağa verildi.

        Emekli astsubay olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan zanlı Y.S. ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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