Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Yalova'da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelisi H.A'yı gözaltına aldı.

Bu kişinin araç, ev ve iş yerinde narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile yapılan aramada 75 adet sentetik ecza grubu hap, 8,19 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 5,23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu satın aldığı belirlenen Ş.G'nin üst aramasında ise 25,93 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan H.A. ve Ş.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.