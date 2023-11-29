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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda bir kişi uyuşturucu ile yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:15
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda bir kişi uyuşturucu ile yakalandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucu madde suçlarına karışanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda çevre illerden temin edeceği uyuşturucu maddelerin sokak düzeyinde ticaretini yapacağı ve yaptıracağı değerlendirilen A.P'yi takibe alan ekipler, bulunduğu otomobili durdurarak gözaltına aldı.

        İlk kontrolde otomobilde bir miktar uyuşturucu olabileceği değerlendirilen müdde bulan ekipler, otomobil ve şüphelinin ikametinde Narkotik Maddeler Arama Köpeği Zeytin eşliğinde arama yaptı.

        Aramalarda, yakalanan kişinin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan A.P. isimli şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilecektir. Narkotim ekiplerimizce ele geçirilen GHB-gama hidroksibütirat maddesi ilimiz özelinde yakalanan çeşit, miktar ve sıvı form olarak ender rastlanan maddeler arasında yer alması ile dikkat çekmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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