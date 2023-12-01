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        Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi Ritim Grubu konser verdi

        Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte sahne alan ritim grubunun gösterisi ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:22
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        Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi Ritim Grubu konser verdi
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        Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte sahne alan ritim grubunun gösterisi ilgiyle izlendi.

        Yalova Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Derneğin Şube Başkanı Fatih Olğun, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yalova Şubesinin 2016 yılında Genel Başkan Lokman Ayva'nın isteğiyle kurulduğunu söyledi.

        Kocaman bir aile olduklarını ve çok güzel işlere imza atmaya başladıklarını anlatan Olğun, şöyle konuştu:

        "İlimiz genelinde ikamet eden engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya, onlarla birlikte yol yürümeye, sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olmaya çalışıyoruz. Bugün burada bir emeğe şahit olacaksınız. Biz ilimiz genelindeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda zaman zaman zorluk yaşasak da en güzeli gittiğimiz her kapının açılması işlerimizi kolaylaştırıyor."

        Konuşmaların ardından sema gösterisi ve şiir okunmasıyla devam eden etkinlik, Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi Ritim Grubu'nun konseriyle sona erdi.

        İzleyicilerden büyük alkış alan konsere, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Türkiye Beyazay Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ferşat Yıldırım, Beyazay Derneği Batı Bölge Başkanı Ferruh Kaledibi, Genel Yönetim Kurulu Üyesi Selda Selimoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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