Yalova'da deprem sonrası öğrencilerin tahliyesi güvenlik kameralarında

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrasında Yalova'da öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova'daki özel bir okulda öğrencilerin tahliye anı okula ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Okul müdürü Nazmi Karahasanoğlu, "Deprem okulumuzda az da olsa hissedildi. Tüm sınıflarımızda deprem tatbikatlarında yapıldığı şekilde çök, tutun, kapan uygulandı. Daha sonra bütün çocuklarımız sırayla güvenli şekilde okuldan boşaltıldı. Daha önceden belirlenmiş acil toplama yerinde toplandık. Çocuklara burada yeniden depremle ilgili bilgilendirme yapıldı." diye konuştu.

Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.