Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine E.G'yi takibe aldı.

Yapılan operasyonda E.G, F.A. ve E.K. gözaltına alındı.

Tespit köpeği "Zeytin" ile şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 59 adet sentetik ecza tablet hap, 17,51 gram sentetik kannabinoid, 6.50 gram skunk, 185 gram çözücü kimyasal madde, hassas terazi, 2 yarı otomatik av tüfeği, tabanca, 6 tabanca fişeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.G. tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında ise kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldı.