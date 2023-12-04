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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:54 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:06
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine E.G'yi takibe aldı.

        Yapılan operasyonda E.G, F.A. ve E.K. gözaltına alındı.

        Tespit köpeği "Zeytin" ile şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 59 adet sentetik ecza tablet hap, 17,51 gram sentetik kannabinoid, 6.50 gram skunk, 185 gram çözücü kimyasal madde, hassas terazi, 2 yarı otomatik av tüfeği, tabanca, 6 tabanca fişeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.G. tutuklandı.

        Diğer şüpheliler hakkında ise kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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