Yalova Valisi Kaya, fırtınada şemsiyesi kırılan öğrenciyi evinde ziyaret etti Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından "Bana bir şemsiye borçlusunuz" mesajıyla paylaşım yapan öğrenciyi evinde ziyaret ederek şemsiye hediye etti.

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından "Bana bir şemsiye borçlusunuz" mesajıyla paylaşım yapan öğrenciyi evinde ziyaret ederek şemsiye hediye etti.

Yalova Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceylin Naz Buzdağlı'nın şemsiyesi, geçen hafta kentte etkili olan fırtına nedeniyle kırıldı.

Buzdağlı, şemsiyenin kırılması üzerine sosyal medya hesabından Yalova Valiliği hesabını etiketleyerek, "Sayın Valim, bana bir şemsiye borçlusunuz, okula giderken oldu da" mesajını attı.

Mesajın kendisine iletilmesi üzerine Buzdağlı'yı evinde ziyaret eden Vali Kaya, aileyle sohbet edip mesajı atan öğrenciye beraberinde götürdüğü şemsiyeyi hediye etti.

Bir valinin yapmayı istediği şeylerden birinin kar tatili vermek olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Çünkü bu öğrencilerin de istediği bir şey. Maalesef bir türlü Yalova'ya da kar yağmıyor. Gece yağıyor, sabah açıyor, fırtına bitiyor. Dolayısıyla bir türlü tatil veremedik. Önce tatil istenildi, olmayınca bu sefer 'Okula giderken şemsiyem kırıldı' deyince böyle bir jest yapalım dedik. Gidelim evinde ziyaret edelim hem tanışmış oluruz hem şemsiyesini götürmüş oluruz hem de bu vesileyle de ailesiyle de tanışırız dedik. Dolayısıyla bugün çat kapı geldik. Sağ olsunlar bizi de çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Annesiyle babasıyla kardeşleriyle yeğenleriyle tanışmış olduk. Bu tür şeyleri seviyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

- "Şemsiye değil ama valiyi görmek mükemmel bir duygu"

Attığı mesaja yanıt verileceğini düşünmediğini ve karşısında Vali Kaya'yı görünce çok şaşırdığını dile getiren Buzdağlı ise "Hava çok yağmurluydu. Biz öğrenciler de okullar tatil olsun diye Valimize biraz fazla baskı yaptık. Ertesi gün tatil olmadı tabi. O fırtına, sel, yağmur okula giderken şemsiyem kırıldı. Ben de anlık bir şeyle Vali'ye yazdım. Cevap vereceğini düşünmemiştim. 'Valim bana bir şemsiye borçlusunuz' diye. Sağ olsunlar hemen geri dönüş yaptılar. Bayağı şaşırdım bu duruma. Teşekkür ederim. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Öylesine yazmıştım, hiç ihtimal bile vermiyordum. Şemsiye değil ama valiyi görmek mükemmel bir duygu." diye konuştu.

Kızının attığı mesaj üzerine Vali Kaya'nın gelişine çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını belirten baba Aleattin Buzdağlı, "Bir valiyi evimizde görmek ulaşılmaz bir şey. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.