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        Yalova'da 58 bin 800 makaron ve elektronik sigara likitleri ele geçirildi

        Yalova'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta 58 bin 800 dolu makaron ve 90 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:46
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        Yalova'da 58 bin 800 makaron ve elektronik sigara likitleri ele geçirildi
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        Yalova'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta 58 bin 800 dolu makaron ve 90 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin yaptığı analiz çalışmalarında S.A. yönetimindeki plakası belirtilmeyen hafif ticari araç, Yalova-İzmit kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.

        Araçta yaptığı aramada, 58 bin 800 adet çeşitli markalarda doldurulmuş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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