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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:54
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, M.D. ve A.B'nin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu otomobille kente getireceği bilgisine ulaştı.

        Sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapacakları değerlendirilen zanlıların bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile yaptıkları aramada iki parça halinde 283,70 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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