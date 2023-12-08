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        Yalova'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen "Çengel-4" operasyonu kapsamında Yalova'da 1549 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:45
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        Yalova'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen "Çengel-4" operasyonu kapsamında Yalova'da 1549 litre sahte içki ele geçirildi.

        Türkiye genelinde yılbaşı öncesi sahte alkol üretenlere yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Yalova'da adreslerine yapılan baskında şüpheliler M.K. ve V.B. yakalandı.

        Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda sahte oldukları belirlenen 55,5 litre bira, 55 litre rakı, 3,5 litre viski, 1435 litre şarap ile 37,5 litre etil alkol ve 625 cc alkol aromasının yanı sıra alkol üretiminde kullanılan kazan, imbik, huni ve laboratuvar kitleri bulundu.

        Gözaltına alınan iki şüphenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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