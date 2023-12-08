Yalova'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen "Çengel-4" operasyonu kapsamında Yalova'da 1549 litre sahte içki ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen "Çengel-4" operasyonu kapsamında Yalova'da 1549 litre sahte içki ele geçirildi.
Türkiye genelinde yılbaşı öncesi sahte alkol üretenlere yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Yalova'da adreslerine yapılan baskında şüpheliler M.K. ve V.B. yakalandı.
Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda sahte oldukları belirlenen 55,5 litre bira, 55 litre rakı, 3,5 litre viski, 1435 litre şarap ile 37,5 litre etil alkol ve 625 cc alkol aromasının yanı sıra alkol üretiminde kullanılan kazan, imbik, huni ve laboratuvar kitleri bulundu.
Gözaltına alınan iki şüphenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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