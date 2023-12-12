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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:11 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:18
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde B.Ö.'nün evinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin belirlenen ikamete düzenlediği operasyonda, B.Ö, B.G. ve O.D. uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin üzerleri ve evde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.Ö., B.G. ve O.D'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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