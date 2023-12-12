Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde B.Ö.'nün evinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin belirlenen ikamete düzenlediği operasyonda, B.Ö, B.G. ve O.D. uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerleri ve evde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ö., B.G. ve O.D'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.
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