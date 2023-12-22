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        Yalova'da uyuşturucu imal edilen eve operasyon düzenlendi

        Yalova'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:50
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        Yalova'da uyuşturucu imal edilen eve operasyon düzenlendi
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        Yalova'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy beldesinde bir villada uyuşturucu bitkisi üretildiği bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kurulan iklimlendirme sistemiyle evde uyuşturucu üretildiğini tespit etti.

        ​​​​​​​ Evde yapılan aramalarda 1 kilo 495 gram skunk, 28 kök skunk bitkisi ele geçiren jandarma ekipleri, ev sahibi O.F.A'yı gözaltına aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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