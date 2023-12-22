Yalova'da uyuşturucu imal edilen eve operasyon düzenlendi

Yalova'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy beldesinde bir villada uyuşturucu bitkisi üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kurulan iklimlendirme sistemiyle evde uyuşturucu üretildiğini tespit etti.

​​​​​​​ Evde yapılan aramalarda 1 kilo 495 gram skunk, 28 kök skunk bitkisi ele geçiren jandarma ekipleri, ev sahibi O.F.A'yı gözaltına aldı.

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