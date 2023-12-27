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        Yalova Üniversitesi ile YTSO Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği programı başlatılıyor

        Yalova Üniversitesi ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Girişimcilik Aşısı" programının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:18
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        Yalova Üniversitesi ile YTSO Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği programı başlatılıyor
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        Yalova Üniversitesi ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Girişimcilik Aşısı" programının tanıtımı yapıldı.

        Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan tanıtım etkinliğinde, YTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilara Altan ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilerle bir araya geldi.

        Tanıtım etkinliğinde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, İşletme Bölümü öğrencilerine projenin olumlu yönde etkisinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

        Karslıoğlu, "Proje kapsamında üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerimizin girişimcilik derslerinde YTSO Kadın Girişimciler Kurulu yönetimindeki başarılı kadınlarımızın bire bir deneyimlerini aktarması ülkemizde çok daha girişimcilik başarısına örnek olacaktır. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde girişimcilik derslerinde öğrencilerimize deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaşarak katkı sağlayacak olan YTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilara Altan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Öğrencilere hitabında Yalova Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden YTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Altan ise işbirliğinin kendilerini heyecanlandırdığını ve yarınlara dair onlarca başarılı kadın hikayesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

        Gençlerin girişimci olabileceğini, kendilerini ve fikirlerini özgünleştirip emek verdiklerinde kendi girişimcilik potansiyellerini keşfedebileceklerini anlatan Altan, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte iş hayatındaki karşılaşılabilecek durumlarla ilgili kendi alanında başarılı kadın girişimcilerle tanışmaları iki taraf içinde oldukça önemli. Proje kapsamında öğrencilerimizin başarılı iş kadınlarımızın iş yerlerine ziyaretler planlıyoruz. Kongre, bilgi şöleni ve konferanslar düzenleyeceğiz. Sektörel uzmanlık ve yönlendirilmiş araştırma derslerinde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile işbirliği içerisinde eğitim sürecine katkılar sunmak istiyoruz. Amacımız yeni başarı hikayelerine katkı sağlamak. Bizler içinde çok önemli olan projeye en başından beri destek veren ve paydaşımız olan Yalova Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu'na özel teşekkürlerimi sunuyorum."

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