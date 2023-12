Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan 12 asker için Yalova'da mevlit okutuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesince, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

Dernek binasında mevlit programında konuşan Şube Başkanı Özcan İla, vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağın göklerde dalgalanması, ezanın semalarda yankılanması, milletin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen askerlerin acısını tüm Türkiye'nin yüreğinde hissettiğini söyledi.

Milletin, Çanakkale’de, Sakarya’da ve Kocatepe’de olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için içte ve dıştaki düşmanlara karşı şehit ve gaziler vererek vatan şuurunun ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten İla, şöyle konuştu:

"Rabb'imiz tarafından bizlere emanet edilen her can kıymetlidir. Kutsal değerler uğruna feda edilen her can bizler için önemlidir. Maalesef toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir.

Sizlerden talebimiz bir şehit haberi duyduğunuzda, gördüğünüzde sadece 5 saniyenizi ayırıp, 'Ben şehit olabilirdim, o şehit benim evladım, o şehit benim eşim, o şehit benim babamda olabilirdi' diyerek yüreklere düşen o alevi hissetmeniz. Şehit sayılarına bakılmaksızın toplumsal olgunluğa ulaşmış milletler ilelebet bağımsız yaşayabilir. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır."

Mevlit okunarak dua edilen programda, katılımcılara yemek ikram edildi.