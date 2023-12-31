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        Yalova Yeşilovaspor Teknik Direktörü Sefa Demir:

        Bölgesel Amatör Lig 3. Grup ekiplerinden Yalova Yeşilovaspor'da teknik direktör Sefa Demir, 2-1 kazandıkları Hendekspor maçıyla ilgili olarak, "Deplasmanda kazanmak önemliydi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:02
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        Yalova Yeşilovaspor Teknik Direktörü Sefa Demir:
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        Bölgesel Amatör Lig 3. Grup ekiplerinden Yalova Yeşilovaspor'da teknik direktör Sefa Demir, 2-1 kazandıkları Hendekspor maçıyla ilgili olarak, "Deplasmanda kazanmak önemliydi" dedi.

        Ligin 12.haftasında Sakarya'da Hendekspor'a konuk olan Yalova temsilcisi, müsabakayı 2-1'lik galibiyetle bitirip zirve takibini namağlup unvanıyla devam ettirdi.

        Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine konuşan mavi-yeşillilerin başarılı çalıştırıcısı Sefa Demir, sakatlıkları nedeniyle 5 oyuncudan yararlanamadıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Ligin en zor maçlarından birinde Sakarya'da Hendekspor'a konuk olduk. Eksik gittiğimiz maçta 1-0 geriye düştük ve ardından ikinci devrede reaksiyon gösterip 2-1'lik üstünlüğü yakaladık. Sonrasında kırmızı kartla son bölümleri 10 kişi oynadık. Kritik maçta kritik bir galibiyet aldık. Deplasmanda kazanmak önemliydi. İlk yarının son haftasında grubumuzun lideri Nilüfer Belediye Futbol Kulübü ile sahamızda final niteliğinde bir maça çıkacağız. Bu müsabakayı da galibiyetle tamamlayıp devre arasına yenilgisiz bir şekilde zirvede girmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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