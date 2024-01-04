Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da araç kiralama şirketinden otomobil çalan zanlı Zonguldak'ta yakalandı

        Yalova'da araç kiralama şirketinden lüks otomobil çalan şüpheli, Zonguldak'ta gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da araç kiralama şirketinden otomobil çalan zanlı Zonguldak'ta yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da araç kiralama şirketinden lüks otomobil çalan şüpheli, Zonguldak'ta gözaltına alındı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili çalan 18 yaşındaki küçük zanlının, Zonguldak'a gittiğini belirledi.

        Ortak yürütülen çalışmayla harekete geçen Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Alaplı ilçesinde çaldığı otomobille yakaladı.

        Emniyet yetkilileri, Zonguldak'a giden araç kiralama şirketi yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş'a otomobili teslim etti.

        Firma sahibi Uğur Bezcioğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova ve Zonguldak emniyet müdürlüklerine teşekkürlerini iletti.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Yalova'da 4 Ocak gecesi Fatih Caddesi'ndeki araç kiralama şirketine ait iş yerine giren hırsız, 3 milyon lira değerindeki son model otomobili çalarak kaçmıştı. Polis, araç takip sistemi bulunan otomobilin gittiği yerleri izleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Hayranının düğününü bastı
        Hayranının düğününü bastı
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor

        Benzer Haberler

        Yalova'da kötü kokular yayılan evden 2 ton çöp çıkarıldı
        Yalova'da kötü kokular yayılan evden 2 ton çöp çıkarıldı
        Oyuncak mağazasının önünden 2 bisiklet çaldı, ertesi gün yine hırsızlık içi...
        Oyuncak mağazasının önünden 2 bisiklet çaldı, ertesi gün yine hırsızlık içi...
        YALOVA'DAN ÇALDIĞI 3 MİLYON TL'LİK OTOMOBİLLE ZONGULDAK'TA YAKALANDI; HIRSI...
        YALOVA'DAN ÇALDIĞI 3 MİLYON TL'LİK OTOMOBİLLE ZONGULDAK'TA YAKALANDI; HIRSI...
        Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı; hırsı...
        Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı; hırsı...
        Araç kiralama şirketinden otomobilin çalınması güvenlik kameralarına yansıd...
        Araç kiralama şirketinden otomobilin çalınması güvenlik kameralarına yansıd...
        Çınarcık'ta "Çocuk Bilim Sanat Şenliği" düzenlendi
        Çınarcık'ta "Çocuk Bilim Sanat Şenliği" düzenlendi