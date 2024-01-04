Yalova'da araç kiralama şirketinden otomobil çalan zanlı Zonguldak'ta yakalandı

Yalova'da araç kiralama şirketinden lüks otomobil çalan şüpheli, Zonguldak'ta gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili çalan 18 yaşındaki küçük zanlının, Zonguldak'a gittiğini belirledi.

Ortak yürütülen çalışmayla harekete geçen Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Alaplı ilçesinde çaldığı otomobille yakaladı.

Emniyet yetkilileri, Zonguldak'a giden araç kiralama şirketi yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş'a otomobili teslim etti.

Firma sahibi Uğur Bezcioğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova ve Zonguldak emniyet müdürlüklerine teşekkürlerini iletti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova'da 4 Ocak gecesi Fatih Caddesi'ndeki araç kiralama şirketine ait iş yerine giren hırsız, 3 milyon lira değerindeki son model otomobili çalarak kaçmıştı. Polis, araç takip sistemi bulunan otomobilin gittiği yerleri izleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.