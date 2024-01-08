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        Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

        Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:29
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        Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu
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        Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, çevre illerden temin edilen uyuşturucunun Yalova'ya getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

        Sürücüsü kaçan otomobilde yapılan aramada, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

        Ekipler kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan bir otomobilde 613 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili K.Ö. gözaltına alındı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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